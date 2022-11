Casi dos meses después de anunciar su separación con Karla Tarazona, Rafael Fernández fue captado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” junto a una misteriosa rubia el pasado fin de semana.

El empresario asistió a un evento en la Plaza de Acho acompañado de una joven que responde al nombre de Rafaella Budge, una profesional graduada en la carrera de Administración Hotelera y coach de meditación, según sus redes sociales.

El programa de Magaly Medina se comunicó con la expareja de Karla Tarazona para conocer cuál es su vínculo con la joven, sin embargo, Rafael Fernández aseguró que solo tienen una amistad y que se están conociendo.

“Solo es una amiga que más vive en Máncora que en Lima, es escritora y simplemente fue un rato a acompañarme, quería distraerse un rato y me acompañó. Yo la he notado bastante seria, me encanta hablar, me encanta conocer, me encanta que me nutran. Ella es una persona muy culta, es súper deportista también, yo la admiro mucho como persona, pero no pasamos a otra cosa”, refirió el ‘Rey de los huevos’.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

La conductora de “D’ Mañana” fue consultada sobre las nuevas imágenes de su expareja en salidas con su nueva amiga, sin embargo, evitó entrar en detalles.

“No tengo nada que hablar de él, ese tema para mi está cerrado y quien tendría que responder es él. La verdad que no (la conozco a ella). Lo que él haga con su vida no me interesa y no pienso opinar del tema”, enfatizó.