¡Le dio asco! El maquillador peruano Carlos Cacho no contuvo las ganas de reclamarle a la Uchulú, luego de que ella se pudo a comer un sándwich en una de las habitaciones de la casa que comparten.

“Bebita, no te puedes pasear con la comida por toda la casa, no me gusta el cuarto con olor a comida, bebita. Comes abajo en el comedor donde come la gente, no se come en la habitación, bebita linda. Por favor, ¡no te estés paseando con tu comida por toda la casa!”, increpó Cacho a la influencer.

Ante el reclamo del estilista, Etza Wong, que interpreta a la Uchulú se retiró del cuarto, mientras que Andrés Hurtado se reía. Finalmente, el estilista sentenció: “¡Ella cree que está en Bagua Grande!”.

Por otro lado, el cantante Patricio Suárez-Vértiz opinó que la acción que tuvo la Uchulú de comer su aperitivo recorriendo los espacios de la vivienda, correspondía a una cuestión cultural.

¿En dónde ver “La casa de Magaly”?

El ‘reality’ de convivencia La casa de Magaly es transmitido por ATV a partir de las 9:45 p.m. También se emite a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Magaly TV La Firme