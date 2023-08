¡Desgarrador! La creadora de contenidos Etza Wong, que interpreta el personaje de la Uchulú y participa en “La casa de Magaly”, realizó una estremecedora confesión acerca de su pasado, así como el origen del personaje que le dio fama en internet.

“Yo me volví demasiado desconfiada porque me han robado, me han hecho infiel. Yo tenía una relación donde me golpeaban”, confesó la influencer en una conversación con el humorista Alfredo Benavides.

¿Cuál es la estremecedora confesión que hizo la Uchulú?

En un adelanto del reality de convivencia de Magaly Medina, la Uchulú reveló que fue víctima de agresión por parte de su expareja a los 18 años y que tuvo un intento de suicidio, compartió también que su agresor está encarcelado por homicidio.

“Me agredió físicamente (su expareja), por eso yo creé la Uchulú, porque a raíz de eso (la agresión) yo entré en depresión, quise quitarme la vida una vez”, relató

¿Cómo fue creado el personaje de la Uchulú?

La Uchulú explicó que la agresión ocurrió en la casa de su mamá, lo que provocó en ella una depresión, dando paso así a la creación de su personaje como una manera de liberarse.

“Para entrar a una fantasía, donde la Uchulú tiene su novio, su familia linda, donde hace que la realidad se vuelva de manera fantasiosa donde yo quiero algo y se hace”, complementó.

¿En dónde ver “La casa de Magaly”?

El ‘reality’ de convivencia La casa de Magaly es transmitido por ATV a partir de las 9:45 p.m. También se emite a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Magaly TV La Firme