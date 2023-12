La artista Leslie Shaw compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que muestra el preciso momento en el que sufrió una dura caída mientras practicaba coreografía de pole dance, actividad que la artista realiza en su vivienda. La rockera contó a sus seguidores que el accidente la mandó al servicio de emergencias, pero ya se está recuperando.

Shaw dijo que el accidente ocurrió el pasado lunes y que pese a la gravedad de su caída, al día siguiente grabó uno de los videoclips más ambiciosos de su carrera.

“El lunes por la noche pasé uno de los sustos más grandes de mi vida, como cada tarde siempre bailo en el tubo que tengo en la sala de mi casa. Después de haber estado girando unos minutos inicio una nueva grabación y dando un giro caí, el dolor en el hombro y brazo derecho fue intenso”, narró a través de su cuenta de Instagram.

La modelo y cantante, Leslie Shaw, protagonizó aparatosa caída mientras realizaba sus sesiones de baile dentro de su domicilio. La artista se lastimó el hombro y su brazo derecho pero sostuvo que no fue nada grabe, mediante el video compartido en Instagram, sostuve que, "Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabe mi videoclip sin problemas yo soy más fuerte que su envidia". (Fuente: @LeslieShaw)

La cantante no dudó en mostrar en sus redes sociales el clip donde se registra su caída, luego de que el tubo donde practicaba se desprendiera del techo.

En la grabación se observa que llama a gritos a su madre, debido al dolor. Luego, es asistida por sus familiares ante la emergencia. Debido a sus lesiones, Shaw tiene que guardar reposo, aunque señaló que su situación no es grave.

“Lo que más me preocupaba es que solo en unas horas, al día siguiente, debía grabar uno de los videoclips más ambiciosos de toda mi carrera. Pase por emergencia y felizmente no es nada grave. Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabé mi videoclip sin problemas, yo soy más fuerte que su envidia”, concluyó.