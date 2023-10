La cantante de música criolla Lucía de la Cruz hizo una importante revelación de su pasado en “La casa de Magaly” al decir que fue consumidora de marihuana cuando era joven.

“Yo he sido terrible marihuanera en mi juventud, pero la gente se equivoca conmigo porque creen que jalo coca y yo nunca me he metido un tiro. ¡Nunca!”

Por otro lado, la intérprete explicó que nunca consumió cocaína ya que su padre le implantó un miedo por ese estupefaciente. “Me dijo: “Si tu jalas eso por la nariz, te va a salir sangre”. Me asustó, así que mejor me fumaba un troncho”, explicó la criolla.

¿Qué hizo Lucía de la Cruz para dejar de consumir marihuana?

Finalmente, De la Cruz explicó que se excedió en el consumo de marihuana, por lo que tomó una decisión radical para cambiar su situación.

“Pero saben qué hice yo: “Oh, Lucía, ¿qué chu*** tienes? ¿Eres tú o la droga?” Eres tú. Agarré un avión y me fui a los Estados Unidos. Me quedé”, comentó. “Yo fui una descuidada, una desordenada”, complementó.

Luego de eso, la intérprete comentó que tras haber superado su etapa como consumidora de cannabis recreacional, trató de recuperar a sus seguidores, pero obtuvo nuevos fanáticos, que eran los hijos y nietos de los que solían escucharla.

