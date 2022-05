Magaly Medina respondió las recientes declaraciones de Ethel Pozo, quien aseguró que las burlas de la ‘Urraca’ sobre su carrera profesional también recaen en su propio hijo debido a que ambos estudiaron juntos en la Universidad de Lima.

La conductora de ATV utilizó varios minutos de su programa “Magaly TV: La Firme” para arremeter en contra de Ethel Pozo por haber mencionado a su hijo Gianmarco Mendoza, pese a que él no es una figura pública.

“No me gusta que saque de contexto lo que dije. ¿A cuenta de qué metió a mi hijo? (Dice) que estudió carpeta con carpeta con mi hijo, pero yo no me refería a mi hijo ni a todos los comunicadores del Perú, me refería a ti”, criticó.

En ese sentido, la presentadora de espectáculos evidenció su molestia y exigió a Ethel Pozo a respetar que su hijo haya preferido mantenerse fuera de los reflectores.

“No metas a mi hijo, a él déjalo tranquilo. Yo respeto su anonimato, así que exijo que lo respeten también. Mi hijo no está conduciendo un programa de televisión, no tendría por qué insultarlo. Sí trabajara en televisión y fuera tan torpe como tú, lo destruiría”, enfatizó.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

Durante su programa “América Hoy”, Ethel Pozo se refirió a las burlas de Magaly Medina con respecto a su carrera profesional y recordó que estas críticas también afectan a su hijo Gianmarco Mendoza, quien fue su compañero de aula.

“Ya que tocó el tema de los estudios, yo estudié con su hijo en la facultad, yo estudié carpeta con carpeta con el hijo de Magaly Medina, así que si se burla ahora de mi carrera, se está burlando de la carrera y la universidad que escogió para su hijo”, añadió Ethel Pozo.