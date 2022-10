Magaly Medina recurrió a varios minutos de su programa para responderle a Gisela Valcárcel. En su descargo, la conductora de ATV desmintió de que haya llorado en el hombro de ‘La Señito’, una revelación que hizo la presentadora de “El gran show” en el estreno de su espacio sabatino.

“Yo no lloro con los hechos de mi vida personal y cuando lloro lo hago con los amigos que quiero, con la gente que es mi confidente, con mi familia, con la gente que de verdad quiero y no con una desconocida como tú”, sentenció Medina.

Magaly explicó que la única vez que se encontró con Gisela fue en la feria televisiva NATPE, realizada en Miami en 2013, donde también estuvo Ney Guerrero y Susana Humbert.

“La única vez que me junté contigo fue en el año 2013, cuando yo estaba tomándome un año sabático de trabajo... y me fui a una feria de Estados Unidos, como cualquier empresaria de televisión. Me fui con Ney Guerrero, quien en ese entonces era mi productor”, contó.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” admitió que sí tuvo una conversación personal con Gisela, donde ‘La Señito’ le contó la infidelidad de su exesposo Javier Carmona.

Medina explicó que escuchó la versión de Gisela sobre el caso de infidelidad de Carmona con Tula Rodríguez y ello propició de que Valcárcel le pregunte sobre su situación sentimental con el notario Alfredo Zambrano, quien ese entonces era su pareja y no su esposo.

“En ese entonces yo estaba peleada con mi novio, que ahora es mi esposo, y como yo estaba en esa feria, ella me preguntó por mi situación sentimental y yo le dije ‘tú sabes cómo son los hombres... tengo un inmaduro ahí con el que me peleo y vuelvo’ y punto. En ningún momento lloré”, explicó Magaly.