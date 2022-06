La conductora de televisión Magaly Medina tuvo una dura crítica contra Jossmery Toledo, quien recientemente acusó a una conocida aerolínea de un presunto “abuso” por retirarla de un avión sin motivo.

Y es que luego que se filtraran imágenes del hecho, donde diversos pasajeros agreden verbalmente a la integrante de “Esto es guerra” por pedir explicaciones a los tripulantes de cabina y agentes de la policía, Medina aprovechó algunos minutos de su programa para referirse a lo sucedido.

“Eres una chica caprichosa que no quiso cumplir las reglas, ex policía pero parece que no aprendió nada, con razón ya no está en la policía. Las normas se cumplen. Cuando uno entra a la casa de alguien, cumples esas reglas y si no quieres cumplirlas, la próxima te alquilas un avión privado”, empezó diciendo.

“Y venir a quejarte a Indecopi. ¿Quién te va avalar? Todas las imágenes, video, ninguno te favorece. Una terquedad malcriada y no cumplir las normas, eso le hace la culpable de haberse ganado esos insultos, aunque yo no estoy de acuerdo con la violencia en ninguna de sus formas”, añadió.

Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” señaló que frente a estos casos, muchos personajes de la televisión consideran que tienen algunos “privilegios” simplemente por el hecho de ser “conocidos”.

“A mí la violencia me fastidia venga de donde venga pero es mejor a veces no provocarla porque la gente cree que la gente de televisión se cree privilegiada y es cierto, hay algunos que se creen y es bueno darles un poco de ubicaina”, puntualizó.