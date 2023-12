Milett Figueroa llegó a Argentina para brillar en la pista del Bailando 2023 y, a la vez, el conductor del programa Marcelo Tinelli fue flechado por la belleza y el carisma de la modelo peruana. El popular ‘Cabezón’ contó nuevos detalles de su relación en Socios del Espectáculo, lo muy enganchado que está y en qué momento se enamoró de la joven, a quien supera con creces en edad.

“Él dice que está muy enamorado, y bueno, ¿le creemos o no le creemos?”, introdujo Rodrigo Lussich en la mañana de Socios. Ante ello, Tinelli respondió: “Sí, yo no me lo hubiera imaginado. No lo hubiese pensado porque no fue algo buscado. Me encontré con una mujer hermosa, maravillosa y con una mujer que siento que la conozco como de otra vida. Me parece que hubo una conexión muy linda”.

Tinelli detalló que durante toda su trayectoria artística como presentador de televisión conoció a muchas mujeres hermosas, pero nunca como la de Figueroa, de quien dijo haber quedado “embobado” cuando la conoció.

“Me había parecido una linda mujer, pero hay muy lindas siempre, habitualmente, en el certamen. Pero nunca me había pasado así de poder engancharme”, expresó.

Cuándo se enamoró de Milett Figueroa

Tinelli reveló que poco a poco fue conociendo a Milett lejos de los proyectores y detrás de cámaras, lo que le permitió descubrir en ella a “una gran mujer”.

El famoso detalló que el flechazo definitivo se dio durante la sesión de las fotografías oficiales para ‘Bailando’. Fue entonces cuando no pudo resistirse a su belleza, al sentir una gran conexión tras cruzar las miradas.

Esta sesión se realizó en el Hipódromo de Palermo y allí cruzaron miradas y sonrisas por primera vez: “Cuando fue la firma de contrato la vi, estaba con su mamá y me pareció muy linda mujer. Pero el día que fue la foto en el Hipódromo de Palermo, ahí sí dije: ‘Mmm, acá hay algo’. No sé qué fue, pero una conexión había. Sentí un par de sonrisas de ella, pero nada más”.

“Estoy muy enganchado, enamorado de ella. Me enamora todo de ella y me siento muy cómodo con ella, en familia, con ella y con su familia. Está bueno y me lo permito disfrutar”, añadió.