Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, se pronunció luego que su hija confirme que es saliente exclusiva de Marcelo Tinelli, conductor argentino. La popular ‘Doña Marthita’ no pudo ocultar su emoción al ver el beso que protagonizó la modelo peruana y el presentador de televisión.

“Bueno, como toda madre me emociono. Si esto es como se ve, mi corazón reboza de alegría y de amor porque veo una cosa tan hermosa y transparente que pocas veces se ve y estila en estos días”, expresó en el set de ‘Mande quien mande’.

“Me emociono porque veo algo que yo sé tanto como ustedes. Últimamente no me he comunicado mucho con mi hija, porque estoy cuidando a mi hermanito que está muy malito. Sé tanto como ustedes saben”, agregó.

‘Doña Marthita’ aprovechó en rechazar los rumores que señalan que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinello es una farsa y que todo se trataría de un show para levantar el rating del concurso de baile argentino.

“Tampoco me gusta que se diga que esto fue un chiste, un show, que termina el ‘Bailando’ y se acabó. No, ella no es un objeto, ella dijo que es un ser humano y él es un señor”, señaló.