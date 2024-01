Tras haber radicado en Colombia por algunos años, la actriz y cineasta Mayra Couto regresó al Perú con el objetivo de emprender nuevos proyectos audiovisuales.

Por ello, mediante una entrevista exclusiva con El Comercio, la intérprete compartió su deseo por volver a integrar el elenco de “Al fondo hay sitio”, donde personificó a Grace Gonzales, interés romántico de Nicolás de las Casas (Andrés Wiesse).

De ese modo, la actriz dijo que le interesaría realizar un cameo, es decir, una aparición temporal en la teleserie que se trasmite por América TV.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren ―aunque sea― para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, declaró.

Mayra Couto sobre su polémica con Andrés Wiesse





En esa misma entrevista, la actriz habló de las polémicas que protagonizó junto con el actor Andrés Wiesse, con quien compartía roles en la ficción televisiva.

Como se recuerda, Mayra denunció al actor por haberla presuntamente acosado sexualmente durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”, esta acusación la realizó después de que una seguidora denunciara al actor por el mismo delito.

“Lo más importante para mí, en ese momento, fue decirle a la menor edad que la actriz que trabaja con la persona que ella está denunciando, la apoya. El que sea menor me tocó fibras muy íntimas y personales. Nunca nos vimos, no la conocí, pero quiero que sepa que estoy con ella”, dijo.

Tras ello, complementó: “El 2016 el acoso laboral no existía. Nadie puede juzgar un delito que existe hoy, pero que en ese tiempo no. Lo que él estaba haciendo en ese momento, no era un delito sino una incomodidad”.