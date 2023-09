La actriz Mayra Goñi y el comediante Ricardo Mendoza han sido vinculados sentimentalmente tras ser captados en repetidas veces en situaciones románticas.

Ante los rumores de una supuesta relación entre la intérprete de Yuru y el creador de Hablando huevadas, la joven actriz se limitó a decir que entre los dos existe un vínculo especial y que recién están conociéndose.

“Hay un cariño todo especial, pero no sabes qué pueda pasar. No quiero hablar de eso porque es mi vida privada. Me llevo súper bien con él, no sabemos qué va a pasar. Recién nos estamos conociendo”, comentó Goñi a Rodrigo González en el programa Amor y fuego, indicando que no brindará más detalles de su relación.

Por otro lado, la exintegrante de El gran chef: Famosos reveló que no pasó la noche junto con el comediante, tal como se sugería en un reciente “ampay”, sino que estuvo con sus amigas, quienes le organizaron una fiesta de despedida.

“No me amanecí con Ricardo, sino con mis amigas, ya me tocaba salir con ellas”, sentenció.

¿Por qué Mayra Goñi regresará a los Estados Unidos?

May Goñi explicó que este martes 26 de setiembre regresaría a los Estados Unidos para continuar con sus trámites legales para obtener la residencia permanente en el país norteamericano.

“[...] Me he quedado mucho tiempo en el Perú y ahora tengo que estar en Estados Unidos y venir al Perú para cosas muy precisas, entonces no sé como se van a dar las cosas”, indicó.