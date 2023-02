Melissa Paredes se cansó de las constantes críticas de Magaly Medina y dejo entrever que pronto tomará acciones legales contra la presentadora de “Magaly TV, la firme”. La modelo señaló que se siente incómoda por los calificativos que recibe y los constantes ataques a su pareja Anthony Aranda.

En conversación con el diario Trome, Melissa Paredes aseguró que “en esta vida todo se paga” y que su abogado ya está trabajando en una posible demanda.

“Crees que después de todo lo que pasé el año pasado y que gracias a esa mujer me quitaran lo más sagrado que tengo, ¿me puede afectar algo? Bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. No he olvidado todo lo que dijo y mi abogado tampoco”, contó Paredes al citado medio.

“Tiempo al tiempo, no solo por lo de ayer, pues se sumaría lo que dijo. Mi abogado está trabajando, quisimos darle una oportunidad, pero nada, y por cosas menores se fue presa, que no se olvide. No le deseo el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga. En fin, esta mujer es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero”, añadió.

Como se recuerda, la polémica entre Melissa Paredes y Magaly Medina resurgió cuando la popular ‘Urraca’ contó que Paredes había sido muy criticada en un exclusivo club de Lima por su traje de baño y por haber pagado todos los gastos de su pareja Anthony Aranda.

Lejos de quedarse callada, Paredes aprovechó unos minutos del programa “Préndete” para aclarar los hechos y responder a Magaly Medina, a quien calificó como “clasista, racista y acomplejada”. Además, le aconsejó que “cuide a su esposo para que no esté mirando a otras mujeres”.

