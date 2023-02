Andrea Llosa y Magaly Medina se enfrentan nuevamente. En esta oportunidad, la conductora de espectáculos le criticó a la periodista por tener como invitados a la familia del agresor John Kelvin, donde mencionaron que ellos iban a denunciar a Dalia Durán.

La conductora de ‘Nunca más’ le respondió a su compañera de canal asegurando que critica sin fundamentos y se animó a revelar que Magaly Medina también intentó tener a John Kelvin en su set cuando salió de la cárcel en el 2022 para conocer su versión y que hasta quiso pagarle una suma de dinero para tener la exclusiva.

“A mí me parece bien ocurrente Magaly, porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo. Acá no le pagamos a nadie para que venga y se siente. La gente que me conoce sabe perfectamente que jamás defiendo a un agresor”, inició.

“De hecho ayer, creo que no ha entendido bien, y sería bueno que se lo expliquen, dejé claro que no defendemos a ningún agresor y John Kelvin es un agresor, por eso está preso, porque es un agresor. Y finalmente está bien preso, porque violó las medidas de protección. Es algo que nosotros siempre decimos, que las medidas de protección no se violan y que tienen que ir presos cuando violan los mandatos”, agregó para Trome.

Andrea Llosa señala que Magaly Medina se ‘pica’ cuando invita a artistas a su programa

A través de una entrevista en Trome, Andrea Llosa indicó que Magaly Medina es una persona “angurrienta” y que no le agradaría que ella entrevista a figuras de la farándula en su programa.

“Lo que pasa es que ella cree que es la dueña de las personas que salen en la farándula y no sé qué rollo tiene de verdad y se queja al aire. Lo que digo es que todas las personas son libres de sentarse donde uno quiere”.