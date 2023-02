Magaly Medina respondió fuerte y claro contra la conductora de ‘Préndete’, después de que esta fuese criticada por la ‘Urraca’ por lucirse en una diminuta ropa de baño en un prestigio club de Lima.

La también modelo e influencer, aprovechó el tiempo al aire en su programa ‘Préndete’ que conduce al lado de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, a quien llama ‘Metiche, para arremeter contra la controversial conductora de espectáculos diciendo que debía tener cuidado con que su marido vea a otras mujeres por la calle. Lo que causó el enojo de la pelirroja.

“Como se van a arriesgar con un personaje que se comportó de una manera... digamos, bastante cuestionable, porque no solo fue el ampay sino lo que vino después”, empezó diciendo la conductora. “Ahora está un programa del cinco que se llama ‘Préndete’, pero que no se prende con fósforo y gasolina, creo que es por la mala decisión de ponerla a ella frente. Pero ella se siente la reina”, dijo en clara referencia a Melissa Paredes.

Además, Magaly se atrevió a argumentar que a Melissa le molestó cuando insinuaron que Anthony Aranda no podía pagar la cuenta y ella tuvo que hacerlo.

“Lo que creo que en realidad no le agrado es que dijeron que ella pagaba la cuenta, le ha molestado que evidenciemos a su activador que no puede pagar la cuenta de un restaurante, mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre. Si tú tienes a una persona que le tienes que pagar la cuenta en un restaurante es tu problema porque no es mi bolsillo, pero yo siempre digo: una se enamora de quien admira, yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro”

Además, le recordó el inicio de su relación con el bailarín cuando presuntamente aún estaba con Rodrigo Cuba: “La sacavueltera más grande del Perú me dice que cuide a mi marido (...) Qué sabrá ella de decencia si no supo respetar el compromiso con el ‘Gato’ Cuba, lo hizo a escondidas”.