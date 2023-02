Melissa Paredes no tuvo problemas en decir que se encuentra “harta” de que Ethel Pozo hable de ella. Luego de que la ex reina de belleza señalara que la hija de Gisela Valcárcel no forma parte de su círculo más cercano, tras el ampay con Anthony Aranda, sus excompañeras de ‘América Hoy’ siempre la recuerdan de manera negativa.

Es importante resaltar que Melissa Paredes fue despedida por GV Producciones después de haber protagonizado el ampay en el que se le ve besándose con Anthony Aranda cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Desde ese momento Ethel Pozo y sus compañeros de ‘América Hoy’ no han parado de intentar minimizarla por ya no tener el mismo éxito que tenía antes en televisión.

Al respecto, Melissa Paredes señaló que no entiende el motivo por el que no la dejan de mencionar.

“No entiendo la verdad, paz y amor para todo el mundo. No entiendo por qué se complican tanto la vida”, declaró para ‘Amor y fuego’.

Además, la exmodelo menciona que ella desde que regresó a la televisión no se ha referido a Ethel Pozo más allá de los comentarios que demandan algunas de las notas del programa en el que actualmente trabaja.

“Yo no me he referido ni me referiré a ella porque ya pasó bastante tiempo, ya supérenlo todos, seamos felices, vivamos la vida”, comentó

Melissa Paredes también dejó en claro que se encuentra cansada de los comentarios negativos de sus excompañeros, pues las personas que realmente estuvieron involucrados en el escándalo que provocó su ampay, ya lo superaron y se encuentran en otra etapa de su vida.

“Yo creo que todos los que estuvimos implicados lo superamos y estamos felices, en otras etapas de nuestras vidas y ya creo que es hartante”, sentenció la exmodelo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.