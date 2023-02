Melissa Paredes ha vuelto a ser noticia tras sus recientes declaraciones en una entrevista con el programa “Teledeportes”, donde no solo habló de sus proyectos personales, sino que también se refirió a su exmatrimonio con Rodrigo Cuba y reconoció que no les gustan los futbolistas.

En declaraciones al citado medio, Melissa Paredes reveló que muchos futbolistas han coqueteado con ella y le han ofrecido viajes y regalos; sin embargo, a ninguno le aceptó porque no siente atracción por los jugadores de fútbol.

Al ser consultada por cual integrante de la selección peruana le parecía más atractivo, la exmodelo hizo el ademán de pensar y respondió: “Ninguno, no me gustan los futbolistas”.

Tras oír esta respuesta, el reportero no dudo en recordarle que ella estuvo casada con el futbolista Rodrigo Cuba, con quien incluso tuvo a su primera hija. “No sé que me pasó, la vida es así”, reconoció la conductora de “Préndete”.

Además, Melissa Paredes también rescató que lo mejor de su relación con el ‘Gato’ Cuba fue su pequeña hija Mía. “Por algo pasan las cosas, tengo una hija maravillosa”, dijo.

Como se recuerda, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba mantuvieron un largo matrimonio; sin embargo, su separación se vio envuelta en la polémica por un presunto acto de infidelidad de parte de la modelo. Tras acusaciones públicas y un engorroso tema legal, ambos decidieron llevar la fiesta en paz por el bien de su hija en común.

Actualmente, Melissa Paredes mantiene una relación con el bailarín Anthony Aranda, mientras que Rodrigo Cuba volvió a ser padre al lado de su actual pareja, la empresaria Ale Venturo.

