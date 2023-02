Luciana Fuster fue confirmada como concursante del Miss Perú 2023. Tras este anuncio, muchos personajes del espectáculo le mostraron su apoyo en esta nueva etapa que inicia y señalaron que tiene varias cualidades para llevarse la corona del certamen de belleza.

Uno de los personajes que opinó sobre la participación de la chica reality es Melissa Paredes, la conductora de ‘Préndete’ señaló que Luciana Fuster le gusta como concursante, pero no le tiene fe a que se lleve la ansiada corona de Alessia Rovegno.

Melissa Paredes no cree que Luciana Fuster gane el Miss Perú 2023

Durante la última edición de “Préndete”, Karla Tarazona, Kurt Villavicencio y Melissa Paredes comentaron la presentación oficial de Luciana Fuster para la próxima edición del Miss Perú.

La también actriz dijo que, aunque considera que la joven es muy bonita, la tendrá difícil en esta competencia.

“Bueno, a mí me encanta Luciana, pero no la veo que vaya a ganar porque hay chicas muy bonitas, hay competencia”, comentó la conductora de Panamericana TV. Por su parte, Tarazona criticó las imágenes con las que confirmaron su presencia en el certamen. “¿Quién le ha subido esa foto a la criatura? Como que no le favorece mucho”, indicó.

Miss Perú confirma que Luciana Fuster será una de las participantes

Luego de meses de intriga, Luciana Fuster hizo su presentación oficial como retadora del Miss Perú 2023 e intentará llevarse la corona de Alessia Rovegno para ser la nueva representante peruana en el Miss Universo. En conversación con Kativa, la chica reality aclaró que no postuló anteriormente, pues no se sentía completamente preparada.

“Yo ya lo quería desde hace muchísimo tiempo, pero sentía que me faltaba un poquito de edad, eso era lo que yo pensaba. Había mucha gente que me decía: ‘Estás en la edad perfecta’ o ‘espérate un poquito más’, pero yo creo que el momento en el que tú lo decides es cuando tienes que hacerlo”, señaló en una reciente entrevista.