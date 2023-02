Una opinión totalmente diferente a la de todas sus fans. Melissa Paredes se mantiene vigente y en boca de todos tras brindar unas declaraciones en un programa deportivo, al sorpresivamente revelar que nunca le han gustado los futbolistas. Además, la modelo añadió que, aunque lo considera un buen jugador, Gianluca Lapadula nunca le pareció atractivo.

En una entrevista con el programa ‘Teledeportes’, la también influencer inició un enorme debate en redes tras revelar su opinión sobre el físico de del querido futbolista Gianluca Lapadula, puesto que en sus propias palabras no es alguien atractivo.

“Él es muy bueno, pero no es atractivo. No te pases”, comentó la ex de Rodrigo Cuba.

Tras esto, las redes explotaron y diversas opiniones salieron a flote, en su mayoría los comentarios fueron contra la conductora de ‘Préndete’ por haber brindado una opinión “que nadie pidió” sobre una figura tan querida para el público nacional. Incluso empezaron a comparar a la actual pareja de la modelo con el futbolista, diciendo que el bailarín no es competencia para el famoso jugador de fútbol.

“Para empezar, el ‘activador’ no es guapo ni con sus arreglitos en la cada. Además Gianluca tiene valores, no se metería con una mujer que tiene pareja. Es un verdadero padre de familia y buen esposo. Esos valores son más importantes que cualquier físico”, “A mi Lapadula déjenlo en paz con su familia”, “Lapadula es una bella persona con todos, se robó el cariño y aprecio de los peruanos un buen futbolista, muy guapo, varonil, con una humildad que derrocha, caballeroso, un buen hijo, esposo y padre como siempre se le ve con su familia. Para él lo más importante es su familia y los ama, déjate de hablar de él y preocúpate por tu familia”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Lapadula colocaron contra las opiniones de la conductora.