Merly Morello estuvo en medio de la polémica luego que en redes sociales empezara a circular un presunto video íntimo de ella. Ante esta situación, la mamá de la joven actriz salió al frente para aclarar que la persona que aparece en el clip no es su hija.

Tras volver de sus cortas vacaciones, la actriz de “De vuelta al barrio” decidió pronunciarse respecto al tema en sus redes sociales.

“El tema es el supuesto video sexual que se filtró. No soy yo. Yo tengo tatuajes bajo el busto y en el brazo hace bastante tiempo. Ha sido bastante incómodo, porque he estado desconectada, me conecto y veo todo lo que sucedió”, comenzó diciendo en los videos que compartió en su Storie de Instagram.

“Es terrible que se me intente sexualizar de esta manera y no solo desde que tengo 18 años, esas cosas ocurren desde que tengo 13 años. No es normal, seguro tienen un problema”, agregó, notoriamente indignada.

La actriz señaló que este tipo de situaciones trae al frente “la cruda realidad de nuestra sociedad”. “Nos demuestra una realidad bastante cruda acerca de la sociedad actual que, a pesar de que decimos que hemos avanzado un montón, sigamos sexualizando de la misma forma y juzgando a las personas que se les filtró videos de este tipo”, continuó.

Además, Morello se refirió a las críticas que reciben las personas que son víctimas de filtración de videos íntimos. Asimismo, tildó de “imbéciles” a quienes difunden este tipo de contenido en las redes sociales.

“La persona juzgada no debería ser la persona del video, sino la persona que lo filtró. Ustedes saben con las malas intenciones que lo hacen. ¿Cómo quieren quedar? ¿Bien? ¿Como el bacán? No, quedan como imbéciles, quedan como idiotas”, aseguró.

Finalmente, Merly se solidarizó con todas las personas que han sido víctimas de este delito. “Si a ti te pasó algo así, te filtraron un video, te abrazo con todo el corazón porque, a pesar de que no me ha pasado, pero me ha pasado algo similar, es incómodo ver cómo la gente reacciona. Lo asquerosos que pueden ser los seres humanos (…) Si sabes quién es, denuncia y si tú eres el que lo filtró, eres un imbécil, consíguete una vida”, expresó la actriz.

Merly Morello habla de la filtración del video íntimo

VIDEO RECOMENDADO

Merly Morello denunció ser víctima de acoso sexual en redes sociales

La joven artista de la serie 'De vuelta al barrio', Merly Morello, reveló ser víctima de acoso sexual en sus redes sociales https://elbocon.pe/boconvip/de-vuelta-al-barrio-lanzan-el-primer-avance-de-la-nueva-temporada-video-america-tv-nndc-noticia/