Días atrás, Micheille Soifer se convirtió en tendencia luego del éxito lanzamiento de “Bye Bye”, su nuevo tema. Sin embargo, su felicidad se ha visto opacada después de que YouTube intentara restringir la promoción del material audiovisual.

El sencillo es una mezcla entre el género urbano, reggaeton y hip hop. Además, ahonda en el espíritu de una mujer empoderada, que no teme a enamorarse, pero rechaza a todo aquel que no le corresponda en el amor.

Micheille Soifer tuvo como protagonista de su videoclip al modelo Austin Palao. Y en el mismo se muestran imágenes sugestivas en el desierto de Paracas, lo que estaría provocando que el video se muestre con limitaciones a la audiencia.

Según el representante de la cantante, el videoclip sigue colgado en la plataforma; sin embargo, se ha dejado de contabilizar las veces que está siendo reproducido.

“A pesar de que fue tendencia no lo colocan en la portada, le han quitado la categoría de tendencia, está colgado, pero ha paralizado sus reproducciones, no se puede descargar. Además, recibimos correos en los que nos dicen que de no quitar las tomas del desierto entre Austin y Michelle, bloquearían el video”, puntualizó a este medio.

La dirección coreográfica es de Arturo Chumbe junto al cuerpo de baile del Ballet Afroperuano del Callao refuerzan la sensualidad de todas las escenas.

Hace solo unos días, el nuevo tema fue destacada en la plataforma de YouTube Music como uno de los mejores. La artista nacional se posicionó entre los 50 primeros lugares, con cantantes de la talla de J Balvin, Ozuna, Selena Gómez, Gorillaz, Marc Anthony, entre otros.

En tanto, en la plataforma de Spotify fue sido seleccionada por los curadores entre las mejores nuevas canciones junto a otros 66 artistas internacionales de renombres.

“Es una gran alegría estar entre los tops de la música internacional. Hicimos todo un trabajo muy profesional y se están viendo los resultados. Agradezco a todos por su apoyo y esto es un empuje para continuar mostrándoles más cosas espectaculares. Le seguiré dando con fuerza a la música”, dijo Soifer.

