Guillermina Valdés, expareja de Marcelo Tinelli, estuvo presente en la celebración de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en México. Durante su paso por la alfombra roja, la actriz fue consultada por su relación con Milett Figueroa, quien tiene actualmente una relación con el presentador de televisión.

En declaraciones para ‘Mañanísima’, Valdés dijo que pese a que se encuentra con Marcelo Tinelli en reuniones familiares y de mantener una buena relación, el conductor de televisión aún no ha tenido la oportunidad de conocer a su actual pareja, el también actor Joaquín Furriel.

En esa misma línea, recalcó que aún no tiene el placer de conocer a Milett Figueroa, pero espera encontrarse con ella muy pronto porque ha escuchado comentarios sobre su parecido físico.

“Yo tampoco conozco a Milett. Sí [me cae bien], yo me la quería cruzar en el edificio. Quería verla porque dicen que somos parecidas, pero no la pude ver. No [sería incómodo]. Son dos años casi [desde que se separó de Marcelo Tinelli]”, mencionó la artista.

Por otro lado, indicó que se lleva muy bien con su expareja, pues recientemente celebraron el cumpleaños de su único hijo en común, Lorenzo Tinelli, quien cumplió 10 años el pasado 18 de febrero.

“Estuvimos un ratito con Marce y después un rato con mis hijos. La relación (que tengo con Marcelo Tinelli) es hermosa”, afirmó la actriz.