La presentadora de televisión argentina Mirtha Legrand y la actriz Jimena Barón tuvieron una tenso debate en la última edición del programa "Almorzando con Mirtha Legrand", transmitido por ElTrece, por el tema del aborto legal.

La anfitriona notó el pañuelo verde (que identifica a las personas que están a favor del aborto legal) que llevaba Barón en la muñeca y de inmediato le dijo: "Yo soy celeste pero te respeto, respétame tú a mí también".

Entonces, la actriz le explicó a la rubia de 91 años que ella jamás iba a poder respetarla porque su pensamiento "va en contra con el respeto hacia las mujeres", lo que ocasionó un cruce de palabras sobre posturas frente a los otros invitados.

"No vamos a discutir eh", le dijo la conductora, a lo que Barón contestó: "No te quiero hacer cambiar de idea pero es difícil respetar una manera de pensar que ignora a mujeres que mueren".

''Es difícil respetar a una manera de pensar que ignora a mujeres que mueren'' JIMENA BARON 👏🏽💚 pic.twitter.com/QPBXi9RibV — Sonia 🦋🐺🌹 (@protectlali) 2 de septiembre de 2018

Más adelante, Legrand intentó justificar su posición señalando que es "católica practicante", pero la actriz le indicó que la Iglesia "es un desastre hoy en día", por las constantes denuncias de abuso sexual infantil en la institución.

"Bueno pero eso existió siempre", dijo Legrand, a lo que Barón increpó: "¿Y entonces lo vamos a naturalizar?". "No, no, yo no cambio mi forma de pensar", sentenció Mirtha.

No fue la única polémica del programa. Poco después el músico Luciano Pereyra indicó que está soltero y "que no ha aparecido la mujer para compartir mi vida todavía". A lo que Legrand respondió "Pero... ¿tenés alguien que te cocine, alguien que te atienda en la casa?". Una pregunta que los televidentes remarcaron como machista.