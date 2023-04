Lorenzo Zubiate, quien utiliza el nombre artístico de ‘Mondonguito’ para sus presentaciones, en una entrevista realizada por ‘Pildorita’ decidió hablar sobre la cancelación de ‘Los ambulantes de la risa’, donde dejó bastante clara su molestia frente a lo sucedido.

MIRA AQUÍ: Esto le preocupa a Melcochita con el regreso de los Cómicos Ambulantes a la TV

El cómico contó que Alonso Gonzáles, más conocido como Pompinchú, era bastante irresponsable y poco considerado con sus compañeros ya que llegaba tarde a los ensayos previos a su presentación por preferir ver un partido de fútbol.

“Dos de la tarde Pompin no llegaba, lo llamé: ‘Pompin donde estás’, ‘me llamas y además ya metieron un gol’, ‘Oye estás viendo el partido, todos tenemos que repasar.’ Tres y media no llegaba, 4 de la tarde y no llegaba el maldito”, contó Zubiate incómodo.

Además, desmintió las declaraciones realizadas por ‘Pompinchú’, quien afirmó que el pago era “una propina”, por lo que decidió retirarse del proyecto.

“Terminó todo, estábamos tranquilos, viene el de la producción y me da 100 dólares, a nada, es una propinita (…) ‘Acá Andrés le está reconociendo el gasto de sus pasajes, que les disculpe que la otra semana será mejor; está contento Andrés’”

Finalizó culpando a su ex compañero de la cancelación del segmento con el que planeaban volver a hacer reír al público peruano, que además les ayudaría a tener un ingreso económico fijo.

“Él no debía de haber hablado que Andrés y Panamericana no nos paga, él no sabe lo que ha hecho, nos ha hecho un daño tremendo”