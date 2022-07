La aparición de Natalie Vértiz en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” ha generado comentarios divididos; y es que mientras algunos han celebrado su ingreso como ‘Stephania’, otros han criticado su falta de preparación para tener un personaje en una serie tan exitosa.

Ante esto, Natalie Vértiz no dudó en utilizar unos minutos del programa “Estás en todas” para defender su participación en la serie. Según contó, ella viene preparándose desde hace mucho tiempo en diversos talleres de actuación.

“Les voy a contar que cuando me llamaron para hacer el casting de ‘Stephania’ estaba un poquito nerviosa, pero siento que todo llega cuando tiene que llegar y yo me estuve preparando, haciendo muchos talleres en silencio. No soy de comentar mucho si me preparo o no, pero me gusta estar siempre preparada para lo que se viene”, contó.

“Siempre es estar en constante evolución. Estoy contentísima con este nuevo personaje que se llama ‘Stephania’ y ya tienen que ver todo lo que le pasa a la pobre”, agregó la conductora de televisión.

Como se sabe, la esposa de Yaco Eskenazi interpreta a Stephania, la nueva pareja de ‘Richard Wilkinson’, quien es el padre del hijo de ‘Teresita’. Es justamente el pequeño ‘Junior’ quien le pide a su madre en la ficción estar más días al lado de su madrastra porque “es una chica muy bella que le gusta leer el Wall Street Journal con él”.

Según avanzan los capítulos se puede determinar que Natalie Vértiz llegó a la serie para convertirse en la nueva rival de la hija de Nelly Camacho y Gilberto Collazos pues ‘Teresita’ se ha visto muy afectada por su aparición.