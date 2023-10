El actor peruano Paul Martin se unirá al elenco de cazafarsante del programa “¿Cuál es el verdadero?” que se emite por América TV.

En ese sentido, en una entrevista previa, el intérprete comentó que confía en su esposa, pero que no sabe detectar cuando ella le miente. Aunque precisó que no tiene problemas si esas mentiras son por temas irrelevantes, precisó que de ser asuntos serios, prefiere la verdad.

“Tengo plena confianza en mi esposa, pero a veces es difícil detectar si me está mintiendo. Lo mismo ocurre con mi hijo, es posible que me mienta en asuntos insignificantes. No hay problema con eso, pero cuando se trata de temas más profundos y serios, creo que la confianza es fundamental”, dijo.

Por otro lado, el actor reveló que en algunas ocasiones dice mentiras piadosas, sin embargo, afirma que reconocer o afrontar la verdad es mejor.

¿Paul Martin regresará a la televisión?

Asimismo, indicó que aún no tiene confirmado un regreso oficial a la televisión, pero que en el futuro compartirá más novedades.

Paul Martin explicó que escribió una obra teatral llamada “Joaquina y su mundo feliz”, en la que trabajó también la música y dirección. “Es una obra destinada a toda la familia y estamos colaborando con un talentoso joven con síndrome de Down”, comentó.

Paul Martin en “¿Cuál es el verdadero?”

Paul Martin estará en “¿Cuál es el verdadero?”, en donde competirá al lado de Saskia Bernaola y Rosángela Espinoza detectando a los mentirosos.

“Considero que la intuición desempeña un papel fundamental al intentar descubrir quién está mintiendo. Aunque ser actor puede ayudar a interpretar, no creo que sea de gran utilidad para adivinar”, refirió.

El programa será emitido por la señal de América TV el sábado 14 de octubre a las 9 p.m.