La modelo peruana Rosángela Espinoza habló acerca de su situación amorosa y dijo que actualmente no tiene una relación sentimental, pero detalló que no le faltan pretendientes.

“No salgo con nadie, sí tengo pretendientes, pero salir con alguien es algo diferente. En este momento, estoy enamorada de mi mascota. Amo a los perritos, ellos me hacen sentir amada, nunca me siento sola”, contó.

Por otro lado, la chica reality fue determinante al decir que no perdonaría infidelidades, incluso si esta ocurre dentro de una relación matrimonial.

“No he perdonado una infidelidad ni la perdonaría porque se rompe totalmente la confianza. [...] No creo en la idea de que cuando te casas debes quedarte con esa persona para siempre, incluso si hay una infidelidad. No comparto esa idea y creo que hay muchos hombres en el mundo”, aseveró.

Rosángela Espinoza en “¿Cuál es el verdadero?”

Rosángela Espinoza participará en el programa “¿Cuál es el verdadero”, que se emite por América TV los sábados a las 9 p.m. La modelo competirá junto con Paul Martin y Saskia Bernaola detectando a los farsantes.

“Soy muy buena descubriendo farsantes, soy muy observadora, pero esta vez también debo tener en cuenta lo que el público opine, ya que el premio es para ellos, así que llego a trabajar en equipo porque quiero ganar”, comentó.

Finalmente, la modelo reveló que que evalúa la posibilidad de retirarse de la televisión para enfocarse en su carrera profesional.

“Se vienen cosas muy interesantes en cuanto a mi carrera profesional, en marketing y mi especialización en marketing digital y creación de contenido”, indicó.