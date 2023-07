La cantante Paula Arias prefiere ya no hablar de su vida amorosa y así lo hizo saber en una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, donde fue consultada por su relación con Eduardo Rabanal y brindó una irónica respuesta, mostrando su posición frente a las preguntas en torno a su vida privada.

El hecho sucedió durante una reciente presentación de Son Tentación, tras el show una reportera de “América Hoy” se acercó a conversar con Paula Arias y la orquesta, todo iba bien hasta que le preguntaron por su relación con Eduardo Rabanal, a lo que la cantante no respondió de la mejor forma.

“¿Todo bien con Eduardo? ¿Están llevando la relación bien?”, preguntó la reportera, a lo que Paula Arias respondió: “¿Pero eso te interesa a ti?”.

“Todos te queremos ver feliz”, acotó la periodista, mientras Paula Arias sonrió con ironía y dijo: “¿Tú crees que me quieren ver así? Que lindos de verdad. Cuando a mi me falte algo, tenga algún dolor o algo que necesite, ahí también los voy a llamar para que me puedan apoyar… Con mucho respeto, no me preguntes de eso”.

Paula Arias responde mal a periodista

Como se recuerda, Paula Arias y Eduardo Rabanal han protagonizado diversos escándalos por sus constantes rupturas sentimentales; sin embargo, recientemente se habla de un viaje de reconciliación entre la pareja, hecho que ambos compartieron en redes sociales con mensajes acompañados de corazones.