Como todos los sábados, el conductor Andrés Hurtado presentó su secuencia “Aló Andrés”, donde todos los peruanos pueden participar para llevarse grandes sorpresas para el hogar.

En medio de esta secuencia en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, un señor llamó desde Chachapoyas. Desde el inicio, el participante pidió la ayuda del conductor para llevarse una refrigeradora “porque se le había malogrado”.

Ante la solicitud del concursante, ‘Chibolín’ dio varias pistas para que el televidente pueda llevarse el premio que tanto deseaba, pese a esta “ayudita”, el hombre de Chachapoyas no entendía las señalas.

El productor del programa perdió la paciencia y calificó de “bruto” al concursante. Aunque no se escuchó en el programa en vivo, Andrés Hurtado se encargó de encarar a su trabajador por utilizar esos calificativos.

“El señor no te ha escuchado, pero no le faltes el respeto a mi gente. No te lo permito. ¿Cómo vas a decir que ‘el señor es bruto’?”, expresó Hurtado.

El productor no tuvo escapatoria y trató de defenderse. Según explicó, el dijo “Pluto” (el personaje animado de Disney) y no “bruto”. “Que se parece a Pluto”, se justificó.

Finalmente, Andrés Hurtado perdonó a su mano derecha y siguió con el programa. Cabe mencionar que el público puede llamar en vivo al espacio sabatino y llevarse 5 mil soles en efectivo.

