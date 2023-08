Eyal Berkover es un exchico “reality” que participó en “Esto es guerra” y “Combate”. Aunque se alejó de la televisión peruana, se mantuvo activo en redes sociales desde su natal Israel.

Desató la polémica nuevamente tras afirmar que el cómico Alfredo Benavides y el modelo André Castañeda eran pedófilos, ya que asegura haber sido testigo de los delitos que habrían cometido los exintegrantes de Bienvenida la tarde.

“Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida la tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía cómo no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, escribió en su cuenta de Twitter, ahora llamado X.

¿Qué respondió André Castañeda?

Ante las acusaciones de Berkover, el deportista André Castañeda se pronunció y fue tajante al negar que haya cometido esos delitos. Aseveró también que al no denunciar el supuesto hecho, el israelí se convertiría en cómplice.

“Si tiene pruebas que las presente. Es un pobre picón que no soporta que lo sacaron del país. Es fácil difamar cuando no estás en el país y no vas a regresar. Seguro está difamando para ver si alguien le da algunos dólares por hacer escándalo”, comentó.

Además, aclaró que jamás tuvo reuniones con Alfredo Benavides. Por su parte, el humorista no ha brindado declaraciones sobre la grave acusación que tuvo.

Cabe precisar que Eyal no presentó evidencias que sustenten sus afirmaciones. Magaly Medina dijo por otro lado, que al ser consultado por su programa, el modelo pidió una remuneración económica a cambio de las supuestas pruebas.