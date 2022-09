Este jueves 1 de setiembre, Karla Tarazona se enlazó vía telefónica con el programa “D’ Mañana” para expresar su molestia con Rafael Fernández por haber involucrado en sus problemas a Christian Domínguez y Pamela Franco.

La también locutora de radio reconoció que debido a la situación que vive actualmente su labor de madre se está viendo afectada; sin embargo, está haciendo su mejor esfuerzo.

“He evitado pronunciarme, pero todo tiene un límite. Yo estoy en mi casa intentando estar tranquila, no es nada fácil. Todo esto me tiene afectada, tengo que estar con mis hijos, darle fuerzas. Mi labor de mamá no está al 100%, obviamente, pero estoy haciendo mi esfuerzo”, dijo al inicio.

Asimismo, Tarazona remarcó que no entendía a dónde quería llegar su aún esposo, pues habían quedado en terminar su matrimonio “en paz”. “Hoy en día estoy muy sorprendida porque vamos a escuchando cada barbaridad, cada tontería. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esta situación? Cuando se supone que todo iba a terminar en paz por una relación que un momento fue bonita y porque hay tres niños involucrados. No entiendo qué está pasando, no entiendo qué está pasando por su cabeza”, añadió.

Karla Tarazona también lamentó que Rafael Fernández haya involucrado a Christian Domínguez y Pamela Franco en sus problemas maritales. “Se ha involucrado a una familia que no tiene nada que ver, que es Christian y Pamela, ellos no tienen absolutamente nada que ver en esta situación. ¿Cómo te vas a sentar en un programa? Obviamente a qué mamá le va a gustar que se siente alguien, con quien compartiste momentos, que, así como ayuda a ollas comunes, así puede ayudar a mis hijos”, enfatizó.

“A mí me da mucha pena y me fastidia que se involucre a personas que no tienen nada que ver. Yo siempre he sido muy clara del tipo de relación que llevo con él es de papás y hasta el día que Valentino este viejo nos vamos a ver las caras porque es nuestro hijo”, acotó.

En otro momento, Karla reconoció que cortó comunicación directa con Christian Domínguez para evitar problemas con Rafael Fernández. “Lamentablemente, sí, cometí el gran error que para evitar problemas no conversaba directamente con Christian porque se venía problemas y yo por querer evitarlo, hemos llegado a este punto”, comentó.

Finalmente, la conductora de televisión dijo que espera tener la oportunidad de conversar con Pamela Franco para aclararle la situación. “Yo he tenido una conversación con Christian, de cosas de mamá y que tienen que ver con Valentino. Y le hice llegar mi sentir también a Pamela, que en algún momento tendré la oportunidad de conversar con ella porque no quiero que se perjudique a terceros. Solo porque a alguien se le ocurrió pensarlo en su cabeza”, terminó.

