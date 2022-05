El próximo domingo 8 de mayo se celebrará el Día de la Madre, por lo que el programa “En boca de todos” decidió llevar serenata a las madres de su canal. Una de las más sorprendidas fue la conductora Rebeca Escribens.

El hecho sucedió cuando la conductora de América Espectáculos se encontraba en su auto, a punto de retirarse de su centro de labores. En ese instante, el reportero se acercó a Rebeca y le dio un ramo de rosas y una caja de chocolates. Sin embargo, la sorpresa no quedó ahí.

Y es que tras la felicidad de Rebeca Escribens por sus regalos, el reportero llamó a los mariachis para que realicen una serenata en plena vía pública. La conductora de TV no pudo contener la emoción al oír la interpretación del tema “Amor eterno”.

“Pero como no me va a gustar, me has sorprendido. ¡Qué linda voz! gracias por esa canción, me hace recordar a mi mami, gracias”, expresó Escribens al ser consultada por cómo se sintió con la sorpresa del programa.

Asimismo, Rebeca Escribens se animó a enviar un mensaje a su madre, quien falleció hace más de 20 años. “Hiciste un extraordinario trabajo, aquí estoy, haciendo lo mejor que puedo siempre gracias a tu ejemplo de mujer, mamá, hija, esposa. Gracias, no sé que decir, me han emocionado”, precisó.

