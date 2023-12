Renato Rossini Jr. no solo da que hablar por su participación en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, sino que recientemente fue visto besándose con la actriz e influencer Alessandra Fuller, quien hasta hace algunas semanas estaba comprometida con Francesco Balbi. Tras la difusión de las imágenes de “Magaly TV, la firme”, se recuerdan algunas declaraciones del hijo de Renato Rossini sobre el amor.

En una reciente declaración a Magacín 24.7, el joven influencer reveló que se encontraba sin pareja tras haber terminado una larga relación, por lo que ahora se enfocaría en su carrera.

“No tengo pareja. Este año terminé una relación de mucho tiempo, ahora estoy enfocado en mí carrera. Un error que cometí al estar con enamorada fue entregar todo. No está mal eso, tampoco está bien. En el amor uno debe tener espacio para sus cosas”, dijo al citado medio.

“El físico atrae, pero la vibra y la química te hacen conectar. Si no me conecto a nivel emocional, no fluye. Me gustan las chicas deportistas y ocupadas, las que no me hacen caso porque es un reflejo de que tienen cosas que hacer”, añadió Rossini.

Ampay de Ale Fuller y Renato Rossini Jr.

Como se recuerda, el pasado lunes 4 de diciembre, el programa “Magaly TV, la firme”, reveló imágenes comprometedoras de Renato Rossini Jr. y Alessandra Fuller, quienes fueron captados besándose en un departamento tras algunos gestos cariñosos en una fiesta. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

Alessandra Fuller realiza confesión sobre fin de su relación