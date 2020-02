¡Rompió su silencio! El exfutbolista Roberto Farfán, tío de Jefferson Farfán, confesó que todavía no ha visto la película de su sobrino y aseguró que antes de ver “La Foquita: el 10 de la calle” prefiere ver “El Chavo del 8”.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el tío de la ‘Foquita’ prefirió no pronunciarse sobre su ausencia en el filme biográfico de Jefferson. “Él (Jefferson Farfán) tiene que dar explicaciones”, manifestó.

Por otro lado, Farfán dejó en claro que la verdadera ‘Foca’ es él y que ‘Jeffry’ tiene ese apodo porque es su sobrino. “La ‘Foca’ soy yo, eso lo sabe todo el mundo. A él le pusieron 'Foquita por ser mi sobrino. Lo apadriné para que se haga famoso”, dijo.

En la entrevista, Roberto Farfán también contó una anécdota cuando ambos compartían equipo en Alianza Lima, A Jefferson le robaron sus chimpunes y él tuvo que prestarle los suyos para que juegue-

“Él tomó un taxi y como el chofer no tenía cambio, bajó a cambiar billete. Cuando regresó, el auto ya no estaba. Era muy sano. No tenía calle. Allí perdió todo. Había dejado su maletín con sus cosas en el carro y como el finde semana tenía que viajar con Alianza y yo no iba, le dije al utilero que le dé los míos”, contó.

Por si fuera poco, también se refirió al título de la cinta y aclaró que el verdadero “10 de la calle” es el fallecido Carlos ‘Kukín’ Flores. “Me parece raro. Él es la 'Foquita’. Kukín Flores era un verdadero callejero”, aseveró el exfutbolista.