El actor y conductor de televisión Ernesto Pimentel rompió su silencio y aprovechó los últimos minutos de “El Reventonazo de la Chola” para hablar sobre su expareja Álex Brocca, esto luego de la polémica que se generó tras el estreno de su cinta autobiográfica “Chabuca”.

Por primera vez, el actor que da vida a la ‘Chola Chabuca’ habló sobre la polémica que envolvió su relación y la muerte del recordado bailarín. En la reciente edición de su programa, Pimentel se refirió a la relación y separación de Álex Brocca. También aclaró si su película contenía referencias a su expareja.

Ernesto Pimentel empezó su declaración aclarando que en su película no existen antagonistas. Además, nombró a Álex Brocca y precisó que no todo lo que escribió en su libro era cierto.

“En mi historia nadie es el bueno ni el santo, nadie es el malo ni el villano. Durante todo este tiempo hay personas que han trata de decir que esto que el otro nunca he tratado de decir la palabra Alex y hoy lo voy a hacer para decirle que lamento que no esté para decirle que es muy triste que gente le ponga nombre a lo que él no le puso, hay personas que le ponen una verdad que era una novela”, dijo Pimentel.

Asimismo, el presentador de “El Reventonazo de la Chola” aseguró que uno siempre terminará siendo el villano ante ambas versiones, por lo que pidió al público que elija con cautela que historia creer.

“Voy a seguir celebrando la vida. Usted saque sus conclusiones. Siempre somos el malo en la historia del otro, pero todos merecemos una oportunidad. Lo que pasó hace 20 o 30 años no te define lo que eres hoy. Hoy puedes ser una mejor persona. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares sabiendo que mi vida está amenazada”, puntualizó.

Ernesto Pimentel sobre la acogida de su película