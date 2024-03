Protagonizaron una nueva polémica. La mediática Samahara Lobatón y su novio, Bryan Torres, que se presenta como cantante, tuvieron otra pelea en la vía pública por una supuesta infidelidad.

Fue el programa de espectáculos “Amor y fuego”, de Willax TV, que reveló las imágenes, en donde Lobatón persigue a Torres por la calle descalza e indignada.

Las imágenes fueron grabadas por una vecina de la zona, la ciudadana aseguró que Samahara insultaba a Bryan por la supuesta infidelidad con una mujer llamada Geraldine Torres, quien lo besó en la salida de una discoteca.

Asimismo, la testigo indicó que ambos personajes se perseguían, también dejó entrever que tanto Lobatón como Torres se habrían agredido, ya que la joven denunció haber recibido un golpe.

“A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella y ella le decía estoy embarazada y aun así me pegas mira lo que has hecho, me has roto el dedo”, relató la espectadora.

En ese sentido, la hija de Melissa Klug habría confesado estar embarazada de Bryan Torres, como se recuerda, meses atrás ella fue ingresada de emergencia a una clínica por una complicación de salud, supuestamente por una pérdida fetal.

¿Bryan Torres cometió infidelidad contra Samahara Lobatón?





Hace unos días, una mujer llamada Geraldine Torres reveló en “Amor y fuego” que tuvo varios encuentros sexuales con el examigo de Jefferson Farfán.

Según las evidencias compartidas por la joven, ella habría mantenido un romance con Bryan hasta agosto del año pasado, tiempo en el que este tenía un noviazgo con Lobatón.

A pesar del beso recibido, Bryan negó haber sido un beso en la boca, incluso juró por la vida de su hija que la mujer solo le habría consultado por su presentación musical en un local nocturno.

“Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más”, sostuvo.