Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, volvió a causar revuelo en redes sociales tras compartir una fotografía con las que despertó los rumores de que estaría embarazada.

La foto que encendió las alarmas es una donde vemos a la joven luciendo un bikini que deja ver una oscura línea en el vientre. Ante los comentarios surgidos, Lobatón usó su cuenta de Instagram para aclarar que no se encuentra embarazada y que esa marca la tiene desde que nació.

“Están que comentan mucho sobre la rayita de mi estómago, siempre la he tenido, hace años que la tengo, desde que tengo uso de razón la tengo. No estoy embarazada, no, no, nooo, no se preocupen, no es algo tampoco para ocultarlo”, expresó.

Asimismo, Samahara manifestó que es muy joven para embarazarse. "Igual soy muy chibola todavía y tengo muchos planes y metas por cumplir, no se alarmen. Si tengo algo que contarles se las voy a contar. En este momento es un no rotundo”, puntualizó.

Como se recuerda, semanas atrás, Lobatón estuvo envuelta en toda una polémica luego que anunciara que estaba distanciada de su mamá, pues no compartía su manera de actuar con Jefferson Farfán, quien es padre de sus dos hermanos menores.

Samahara Lobatón sobre rumores de embarazo: ““No estoy embarazada, tampoco es algo para ocultarlo”