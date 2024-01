La modelo Samantha Batallanos vivió un 2023 lleno de drásticos cambios, ya que en la primera mitad del año vivió un largo romance con Jonathan Maicelo; sin embargo, en los últimos meses la relación se volvió tormentosa y terminó tras un episodio de agresión física. Ahora, la modelo apunta a recuperar el tiempo perdido y concentrarse en ella.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Batallanos, de 30 años, aseguró que prefiere mantenerse soltera y concentrarse en ella misma y sus proyectos. Además, descartó que siga amando a Jonathan Maicelo.

“Esta relación (la de Maicelo), las anteriores, me han enseñado, ahora no me aferro a la primera persona que conozco. No soy de arrepentirme, más bien soy hidalga en aceptar los errores que tuve”, reconoció Batallanos.

“Sí, murió, claro ha sido un proceso. ¿Sabes cuándo muere? Cuando vi tanto odio en su mirada hacia mí, tanto rencor, tanta oscuridad al maltratarme, ahí me saco la venda de los ojos y digo: ‘Cómo puedo querer a alguien así o tener miedo de perderlo’. Estaba cegada, ahí va la decepción y a la vez resignación que me ayudó para seguir adelante. No he perdido mi hombre, he perdido mis problemas, al final me da pena, porque algún día se dará cuenta que el ego y orgullo no funcionan en estas situaciones porque, así como yo perdí, él perdió más. Igual no guardo rencores, al final le deseo el bien a todo el mundo”, agregó.

Asimismo, Batallanos aclaró que el proceso legal por agresión física y psicológica contra Jonathan Maicelo continúa su rumbo, pero es un tema al que le da seguimiento su abogado, ya que ella prefiere concentrarse en su bienestar.

“El abogado lo está viendo, eso sigue su curso, yo estoy concentrada en curarme, en tener paz. Lo correcto que hice fue hablar y denunciar, por mi parte ya cumplí como ciudadana, mujer, ser humano. Alcé la voz y también pude dar un mensaje a las mujeres que pasan por este tipo de situaciones, por más que estés enamorada o tengas miedo de perder a esa persona, sí puedes salir de esa oscuridad para buscar la luz”, precisó la modelo.

