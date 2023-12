Lady Guillén aprovechó unos minutos de la última edición de ‘Dilo fuerte’ para responder las críticas sobre su entrevista con Jonathan Maicelo. La presentadora se refirió a los comentarios emitidos por Magaly Medina, quien difundió imágenes de la golpiza que recibió por parte de Rony García.

“Dejando de lado el hecho de haber pasado por violencia, mi pasado es mi pasado ya pasó. Aquí soy conductora y abogada, y por supuesto defensora de los derechos de la mujer hasta el día que me muera”, dijo Guillén.

“No me duele que me pongan las fotos, que revivan mi caso. Al contrario, me siento orgullosa que se reviva. Que lo tomen como quieran. Pero, sí hay un poco de incomodidad porque creo que he sentido un ánimo de hacer sentir mal”, agregó.

También señaló que en su espacio televisivo escuchan la versión de todas las personas, en relación a las declaraciones con Jonathan Maicelo.

Estas declaraciones se dan luego que Magaly Medina criticara a la conductora de televisión por entrevistar a Jonathan Maicelo, quien fue acusado de agredir física y psicológica a su expareja Samantha Batallanos.

“Nosotros la ayudamos a Lady Guillén cuando denunció finalmente a su agresor y logramos mandarlo a la prisión, pero esta mujer ya se olvidó de cuáles son los traumas de una mujer golpeada y cuáles son los argumentos de un golpeador. Lo debería saber de memoria para sentarse frente a Maicelo a aceptar cada cosa que él decía sin cuestionamientos”, señaló Magaly.