Vanessa Benavente es casi una foránea. Salió del Perú huyendo del terrorismo hace 34 años. Estudió un año de colegio en Colorado (EE.UU.) y luego regresó a Lima. Volvió al país de Marilyn Monroe para, más temprano que tarde, emigrar a España. Tiempo después, casada y con el sueño de ser actriz, se mudó con su esposo a Los Ángeles, California. Allí se divide entre las audiciones, los rodajes y sus hijas en casa, Olivia (5 años) y Amaia (16 meses). Todo ello, sin contar que pertenece al Sindicato de Actores de Hollywood. A través de una videollamada con Saltar Intro de El Comercio, ella tarda un poco en hilar las frases en español, pues ya se acostumbró al idioma ‘anglo’. La conversación empieza con “Griselda”, la miniserie de Netflix donde interpreta a una mujer cubana.

Su agencia de talentos le consiguió un papel de reparto en dos episodios de la serie de Netflix, que trata sobre la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. Sofía Vergara, la colombiana nominada cuatro veces a los Globos de Oro por su trabajó en “Modern Family”, hace el papel de la traficante de drogas más famosa de la época de Pablo Escobar. En una escena que tiene con ella, la actriz peruana interpreta a una mesera que interrumpe la conversación de la narco en un restaurante. “En un principio, fue muy amable y me dio la bienvenida al rodaje: ‘Vamos a pasarla bien’. Pero sí se le notaba muy concentrada y tampoco la quise molestar”, comenta Benavente. Se sentía la tensión, mientras el director le insistía en que la siguiera perturbando, por el bien del drama.

Vanessa Benavente posa en una foto junto a Juliana Aiden Martinez, actriz de reparto de “Griselda”. La peruana es la primera persona que reconoce a la narcotraficante en el universo de la ficción.

“Intercambié palabras con otros actores. Me dijeron que ella (Sofía Vergara) era muy graciosa. Un colega me dijo que, en ese momento, hacía un papel dramático al que la gente no está acostumbrada a verla. Entonces, sentía mucha presión, me imagino”, revela Benavente, quien actúa en una coreografía de cámaras que seguían en paralelo su andar y la entrada de Vergara a la escena.

¿Cómo fue filmar con Sofía Vergara? La actriz peruana grabó una escena con la actriz colombiana de "Modern Family", Sofía Vergara, en la nueva miniserie de Netflix, "Griselda".

En pleno auge del reguetón, un dato se le pasó desapercibido a la peruana cuando repasaba el guion con el elenco de “Griselda” por videollamada: no reconoció a Karol G durante la lectura de diálogos. La cantante ganadora del Grammy Latino hace su debut como actriz en la serie, donde es una empleada de Blanco. “Yo, madre cuarentona, no me di cuenta quién era ella al principio. No tenía pinta de ser simplemente una actriz. Tenía una confianza en sí misma, una energía mucho más grande de la que simplemente tiene un actor. Me pareció única. Y, de pronto, me doy cuenta y digo…”, dice Benavente con una expresión de sorpresa y suelta una carcajada.

Karol G debuta como actriz en "Griselda" La cantante colombiana interpreta a una de las empleadas de Griselda Blanco en la nueva miniserie de Netflix, donde también participa la actriz peruana Vanessa Benavente.

La historia del ‘overnight success’

En 1989, Vanessa Benavente huía con su madre del terrorismo en Lima, donde había iniciado en el colegio británico Hiram Bingham. Hizo un año de primaria en Estados Unidos, mientras vivía las dificultades financieras de cualquier familia migrante y había aplicado a trámites de “ayuda para los niños que van al colegio” sin ser residentes en EE.UU. Tiempo después, en su regreso a Perú, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, pero pronto se transfirió a la Universidad Central de Florida (UCF) para graduarse.

“Es el típico caso del ‘overnight success’ (‘ascenso de la noche a la mañana’, traducido al español) que te toma 15 años. Yo actúo desde adolescente y, en la universidad, siempre me unía a grupos de canto y actuación”, comenta Benavente.

¿Por qué Vanessa Benavente migra del Perú? La actriz peruana se fue muy joven del país, pues estaba huyendo con su madre del terrorismo en Lima. Después, hizo varios viajes a diferentes lugares. Hoy reside en Los Ángeles, California, y es actriz en Hollywood.

Como su padre es un peruano radicado en España, ella viajó a visitarlo en lo que esperaba la regularización de sus papeles de inmigración en EE.UU. Allí, siguiendo su pasión por la actuación, se inscribió en la academia de Juan Carlos Corazza, director de teatro argentino y reconocido por ser ‘coach’ actoral del español Javier Bardem, galardonado con seis Premios Goya y el primero en ganar un Premio Oscar. “Estuve en buenas manos”, admite la peruana. Pero lo mejor del viaje fue Sergio Lanza, actor español de “Luis Miguel, la serie” y esposo de Benavente. Cuando los rodajes de la pareja coinciden, ellos viajan con toda la familia al lugar donde la producción los manda.

La actriz peruana Vanessa Benavente interpreta a la Virgen María en la serie de “The Chosen”. Cuenta con tres temporadas, y los episodios de la cuarta se estrenarán en el cine y la aplicación de la serie próximamente. Los ocho capítulos de la primera temporada se encuentran en Netflix Latinoamérica.

La serie sobre la vida de Cristo, “The Chosen”, unió a Lanza y su esposa peruana en un set. Ellos están en el elenco autorizado por Angel Studios, productora de corte religioso que lanzó la taquillera y controvertida película “Sound of Freedom” este año. “No soy muy religiosa, pero creo que hay algo muy universal en el mensaje de Jesús, la unión. (...) El casting de la serie es bastante variopinto, hay actores de todas las religiones y no sé si todos tienen una religión. Algunos son muy practicantes, como el actor que hace de Jesús (Jonathan Roumie)”, comenta Benavente.

Un especial de Navidad de “The Chosen” se presentó en un evento bipartidista del Capitolio de los Estados Unidos hace una semana. En la imagen, aparece Vanessa Benavente junto a sus compañeros de elenco. Ellos pasearon por la sala de curules del Congreso y otras instalaciones.

¿Cómo es ser una actriz peruana en Hollywood?

“¡Papeles para peruanos hay cero!”, se ríe, pues Vanessa B. conoce bien el negocio de la actuación en Hollywood. Fue, incluso, asistente de dirección de casting en el remake latino en versión serie, “Party of Five”, en 2020. Al igual que cualquier actriz latina, luchando por obtener el gran rol de película, prueba con personajes latinos, que casi nunca tienen nacionalidad peruana. “Me acuerdo de ‘Face Love’, cortometraje que empecé con un amigo director y escritor, Gerald Fillmore. Él estaba escribiendo el papel prácticamente para mí, porque me hacía mucha ilusión interpretar a un personaje peruano, pero no pudimos conseguir al padre y la madre peruanos, o que fueran creíbles y pudieran rodar en Estados Unidos. Así que se cambió el guion y tuve que hacer de una mexicana”, cuenta.

Si no fuera por Marco Zunino y Silvana Arias, actriz y productora peruana, la ecuación de actores peruanos en Hollywood quedaría nula en la mente experimentada de Benavente. “Aquí se habla de Money Heist (”La Casa de Papel”, en español) y los actores españoles son muy considerados, pero los peruanos, más bien, son pocos en Hollywood”, advierte la actriz.

La situación de los actores peruanos en Hollywood Vanessa Benavente, actriz peruana radicada en Los Ángeles, California, comenta sobre las dificultades de los actores latinos, en especial, los peruanos, en la difícil industria de las artes en Estados Unidos.

Por eso, la oportunidad de actuar es oro puro. En la serie “Party of five”, Vanessa trabajó con el director Rodrigo García, hijo de Gabriel García Marquez. Después, el primogénito del escritor de “Cien años de soledad” se uniría a la producción de la película donde la peruana obtiene su primer papel protagónico, “At The Gates”. Aquí imita el acento de una madre salvadoreña e inmigrante. “En una producción con más presupuesto me habrían puesto ‘coach’ actoral, pero no se pudo. Vi muchos videos de salvadoreños hablando en Youtube, y me entrevisté con otros en persona para saber cómo interpretarlos. Improvisar era terrible”, se ríe del recuerdo de las filmaciones.

Muerta la angustia por la huelga de actores en Hollywood, Benavente audiciona con tranquilidad y sin necesitar un permiso especial de trabajo. “Hay miles de empleos en producción de cine. Es increíble. Hollywood tiene a los actores, pero, por ejemplo, mi vecino del condominio donde vivía era carpintero de sets de rodaje. Otro hacía los efectos especiales de las películas, y otro tenía un estudio de doblaje y locuciones. Se mueven tantas partes en la industria, que una de estas se cae, como sucedió con los actores y escritores, y ya nadie tiene más trabajo”, dice.

En su cuenta de Instagram, Vanessa Benavente publicó una fotografía donde protesta por mejoras en los contratos de actores en Hollywood. “Enseñando a los más jóvenes”, escribe en la imagen donde sale agarrando el coche de su hija. (Foto: Instagram/@vanessabenavente_)

Finalmente, ella celebra los acuerdos del SAG-AFTRA con las productoras de cine, que se relacionan con la información de transmisiones en streaming y el derecho a dar mayor consentimiento en el uso de su imagen con inteligencia artificial. Con esa etapa terminada, puede hablar de las películas y series que grabó meses atrás y, al mismo tiempo, estar con su familia sin necesidad de emigrar del país. Además, cuando le consultamos si regresaría a Perú, respondió: “Difícilmente, porque toda mi familia está en España y, si me iría a algún lugar, sería ahí”.