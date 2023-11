La modelo peruana Samantha Batallanos, ex Miss Grand Perú 2021 y actual pareja de Jonathan Maicelo, se presentó en el programa ‘América Hoy’ para negar que tiene una relación con el boxeador por interés económico.

En ese sentido, Batallanos afirmó también trabaja en sus propios negocios y que deseas el éxito empresarial de Maicelo no es algo negativo.

“Todo el mundo sabe que Jonathan no es millonario, yo dije eso (que es millonario) porque la entrevista ha sido editada”, dijo Batallanos. “Cuando dije que está haciendo monedas es porque está trabajando y sacándose la mugre”, agregó.

Por otro lado, Samantha complementó que no está desempleada, como dicen las críticas en redes sociales. “Estoy en puras reuniones, haciendo casting y trabajando como modelo”, sostuvo.

Jonathan Maicelo traslada a Samantha Batallanos en motocicleta y taxi

En otro momento de la entrevista, la modelo contó que Maicelo la suele trasladar en su motocicleta o taxis cuando se dirigen a su centro de trabajo.

“En algún momento él logrará cumplir sus sueño y ya no vamos a andar en moto porque si yo fuera una interesada no estaría con él”, aseveró Batallanos. “Andamos en moto, andamos en taxi. Me subo con tacos y lo abrazo, nos vamos a los locales”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: Samantha Batallanos y el contundente mensaje a Magaly Medina tras el incidente con su padre

Al finalizar, Samantha se refirió a Jonathan como un “hombre de alto valor”. “[...] Él no amilana que yo le diga que quiero que sea millonario”, comentó.