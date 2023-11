La cantante Leslie Shaw no tuvo reparos en responder a las críticas en su contra luego que señalara que la industria musical peruana no tenía buenos elementos y que le faltaba mucho para surgir. En una reciente declaración, la intérprete de “La Faldita” respondió a Handa, Mario Hart, Flavia Laos y Mayra Goñi.

En declaraciones para el programa “Amor y Fuego”, Leslie Shaw le respondió a Flavia Laos, quien la acusó de tener “aires de grandeza” por su carrera musical.

“Yo me creo lo que soy, he logrado, discos de oro, de platino, he firmado con una distribuidora mundial, yo me creo lo que soy y me doy mi lugar. Respeten también, están confundidas, yo no me voy a dejar ningunear, y ni siquiera son unas chibolas, ya tienen casi 30 años”, señaló Leslie Shaw.

“No es simplemente ser linda y cantar, tienes que saber en qué te estás metiendo, están como la Wendy en el video de ‘Las Perdidas’”, agregó en tono sarcástico.

Asimismo, Leslie Shaw aclaró que ella es una cantante consagrada, por lo que los demás deberían buscar en Internet como conseguir un contrato con una distribuidora grande en la región. Finalmente, lanzo una dura crítica a Flavia Laos.

“Creo que ni canta. Como influencer está muy bien... no se metan conmigo porque yo no soy una influencer, soy artista, compositora y cantante, hay niveles”, aclaró.