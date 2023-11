Mayra Goñi fue invitada al programa ‘Mande quien mande’ e hizo público la mala experiencia que vivió con Leslie Shaw cuando debutó en el mundo musical. Esto se da tras luego que la artista urbana minimizara a Mario Hart como cantante.

“Yo tengo una experiencia también con Leslie. Cuando Flavia y yo estábamos en la novela, ella (Leslie Shaw) nos pedía favores como: ‘Pueden publicar mi canción’ y las dos con muy buena onda le dimos el apoyo. Pero, cuando empezamos nosotras a hacer música, de la nada nos dejó de seguir y como yo tenía la pantalla, me pareció una casualidad”, contó Goñi.

La actriz también reveló que, Shaw habría intentado mover sus influencias para que no le quiten protagonismo en los principales espectáculos que se realizaban en el Perú.

“De pronto me enteré por ahí, por un pajarito, que cuando yo empecé a hacer música y a telonear artistas grandes, o sea comencé como con pie derecho, ella quería como que cerrarme el paso y no quería que yo abra los conciertos, quería ser ella”, explicó.

“Era raro porque me la encontraba y ella no me saludaba de la misma manera que antes, como que me evadía, no sé si sería su conciencia, no lo sé, pero eso me parece fatal porque entre todas debemos apoyarnos”, añadió.