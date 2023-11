Un tenso momento es el que vivió Germán Loero al provocarse un profundo corte en la mano cuando participaba como retador en “El gran chef: Famosos”.

El accidente ocurrió mientras Germán se encontraba cortando maracuyás para salsa del platillo que preparaba, el cual era langostinos al panko.

Fue en ese instante en el que Loreo alertó del corte y fue atendido por la paramédico. Aunque al principio se mantuvo cocinando fue retirado del set debido a la gravedad de la herida.

“Me corté y bien feo”, dijo al inicio el intérprete. “Siento presión y creo que la adrenalina hace que el susto que siento no se muestre como es”, añadió Loero.

Germán no pudo terminar de preparar su platillo, ya que su corte le impedía. En ese sentido, la producción de “El gran chef: Famosos” decidió retirar al actor de la competencia siendo eliminado automáticamente.

“Hemos analizado la situación con nuestro equipo de especialistas y hemos llegado a la conclusión de que lamentablemente el participante Loero no va a poder continuar”, dijo José Peláez.

Cabe precisar que antes de que Germán Loero se haya cortado, el jugo del limón le cayó en los ojos, hecho que también lo perjudicó.

¿Qué hizo Germán Loero luego de cortarse la mano?

El actor Germán Loero publicó en su cuenta de Instagram que fue atendido en la clínica Javier Prado y aseguró estar fuera de peligro. Además acotó que realizó varios ejercicios con sus dedos para su recuperación.

“Ya estoy bien ¡Gracias por sus mensajes y energía gente!Fue un placer volver a trabajar con Rayo en la Botella, todos fueron unos capos en el cuidado del accidente, gracias a mis compañeros del programa, son geniales, hasta una nueva oportunidad”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Germán Loero publicó en su cuenta de Instagram que se encontró mejor de salud | Foto: Instagram

En la noche del 7 de noviembre el actor realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde añadió que se alteró porque no pudo cumplir con el reto del programa.

“Me gusta cumplir, no me gusta ser una carga en ese momento”, dijo. “Me trasladaron a la clínica Javier Prado, me iban a poner tres puntos, pero solo me pusieron uno”, añadió.

Posteriormente, el actor indicó que trató de regresar al set para cumplir con las responsabilidades que tenía con la productora Rayo en la Botella. “Me hubiera gustado hacer más para ustedes (público), el programa es exigente, un estado vertiginoso que me duele no haber podido cumplirlo”, complementó.