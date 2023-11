La cantante Leslie Shaw fue entrevistada en el programa “Préndete” de Panamericana Televisión y reafirmó su decisión de no tener hijos. Según dijo, le gusta ser una persona libre y tiene otras metas en la vida más allá de la maternidad.

En conversación con Karla Tarazona, la intérprete peruana aseguró que dentro de su rutina no existe la posibilidad de convertirse en madre. Además, ella prefiere su independencia para viajar, salir y disfrutar con sus amigos.

“A mí me gusta mi libertad, me gusta dormir hasta tarde, levantarme tarde, largarme de viaje, si me provoca irme de fiesta me voy. Veo a mi hermana que sufre y no tiene con quien dejar a los bebes, tiene que estar molestando a los amigos y yo no quiero fregarle la vida a nadie, mucho menos la mía”, contó Leslie Shaw.

Al ser consultada por si ‘El Prefe’, su novio, está de acuerdo con la decisión, ella dijo que no tendría problemas en que el futuro busque otra novia para tener hijos.

“Con las justas me acuerdo de darle de comer a mis perritos, no… Entonces mi novio (El Prefe) sabe que es un peligro”, reconoció.

“Él es joven, si más adelante él quiere tener hijos que consiga una novia por ahí y normal, el problema es que yo no quiero criar. Tengo otras metas, quiero viajar, ser libre y pienso que tener un hijo me quitaría mi libertad”, agregó Leslie Shaw.

Leslie Shaw estuvo como invitada en 'Cuál es el verdadero' y nunca imaginó que la producción le recordaría a Mario Hart. Todo sucedió cuando Pantera Zegarra aseguró que su faceta como cantante le trae buenos recuerdos a la artista, pues ambos grabaron juntos cuando ella era pareja del piloto. En ese momento, comenzó a sonar el exitoso tema 'Yo no fui', en clara referencia al exchico reality. La rubia no pudo ocultar su incomodidad y solo atinó a reirse. (Fuente: América TV)