Leslie Shaw descartó volver a trabajar en una canción con Mario Hart. En una reciente entrevista, la cantante fue consultada sobre la posibilidad de compartir créditos de un tema con el presentador de “Mande quien mande”; sin embargo, lejos de solo descartar la colaboración, aseguró que el piloto no está a su nivel.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel”, aseguró la cantante en una entrevista al programa web “Flowreando”, cuya segunda temporada estrenará este 6 de noviembre en YouTube.

Asimismo, Leslie Shaw reafirmó que ella tiene una trayectoria musical de talla internacional, por lo que juntarse con un cantante sin una destacada carrera no le sumaría a su carrera.

“(¿A qué nivel está Mario Hart?) En el subsuelo, no es ni compositor, no es productor, no baila, es feo, se viste feo, no le veo nada… Productores de otros países, me respetan, respetan mi arte y aquí no sé no sé si es irresponsabilidad, dejadez”, precisó.

Como se recuerda, Leslie Shaw y Mario Hart mantuvieron una larga relación hace casi 10 años. Mientras estaban juntos, la pareja estrenó el tema “Tal para cual” (2016), pero pusieron fin a su romance por una infidelidad del piloto.

