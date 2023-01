El modelo Sebastián Lizarzaburu, recordado por su etapa como ‘chico reality’, afronta nuevos retos en su vida y recientemente celebró su triunfo en una competencia de fisicoculturismo, donde se consagró como el nuevo Mr. Lima 2023.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el deportista compartió un video de su participación en el certamen y dedicó su triunfo a su hija Maia, fruto de su relación con la también exchica reality Andrea San Martín.

“No puedo pedir más. Esto es un sueño hecho realidad cara... Ganar y que mi hija suba al escenario a celebrar conmigo esta victoria. ¡Por ti lo hice! Campeón de mi categoría y campeón absoluto en Mr. Lima 2023″, escribió en su post.

“Durísima batalla, muchos competidores, mucho nivel de competencia… pero se logró. Lo hicimos una vez más. Primer puesto en todo. Les prometí dar lo mejor de mí, les prometí luchar hasta el último segundo, les prometí hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Ustedes me alentaron, me motivaron, me mandaron sus vibras y energías. Y por ustedes y para ustedes va este triunfo. ¡Los amo!”, añadió en su mensaje.

Como era de esperarse, la publicación de Sebastián Lizarzaburu captó la atención de sus seguidores y obtuvo decenas de mensajes que lo felicitaban por su nuevo logro.

Cabe señalar que el modelo se venía preparando para la competencia desde hace varias semanas e iba compartiendo sus rutinas de entrenamiento, plan de alimentación y todos los detalles de su preparación.