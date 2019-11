Shirley Arica fue consultada sobre la decisión de Latina respecto a no emitir el programa que grabó para “El valor de la verdad”.

“Todo el mundo me está llamando, estoy contrariada por esto. No hablaré del tema todavía, mañana me pronunciaré al respecto”, dijo Arica en comunicación telefónica con un diario local.

En sus redes sociales, Shirley Arica también prefirió no tocar el tema y solo compartió historias de su vida cotidiana.

​Hay que mencionar que hace unos días, Beto Ortiz anunció la participación de Shirley Arica y Olinda Castañeda en “El valor de la verdad”.

En cuanto al regreso de la “Chica realidad”, incluso, se difundió un avance en el que se refería a Jefferson Farfán, Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

El propio Beto Ortiz, conductor del programa, compartió en su cuenta de Instagram el avance, aunque luego lo borró, lo que generó una ola de especulaciones sobre un supuesto veto, sobre todo, de parte de Magaly Medina.

Posteriormente, Ortiz volvió a subir el adelanto de “El valor de la verdad” de Shirley Arica, lo que generó una gran expectativa.

Sin embargo, el último sábado 23 de noviembre, se emitió el programa con Janet Barboza de invitada, lo que le valió críticas al canal, que se pronunció con un comunicado, asegurando que se produjo un “error” el avance de un programa que no estaba programado.