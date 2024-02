De su vida se conoce bastante, aunque muy poco del lado más íntimo y personal. “No cuento todo porque no quiero que se ofendan. Por eso no hago un biopic”, reconoció María Susana Giménez Aubert (Buenos Aires, 1944) en un reciente diálogo con el programa “Intrusos”. La estrella más refulgente de Argentina conoció la gloria y el dolor. Alcanzó fama y fortuna. Vivió amores explosivos y apasionados. Cumplió todos sus sueños. Y llega a los 80, espléndida, vital, rodeada de grandes afectos y nuevos proyectos que la emocionan.

El pasado lunes, Susana celebró ocho décadas de vida con una majestuosa fiesta, en La Mary, su paraíso esteño, en Rincón del Indio, Uruguay. Todos los integrantes de su círculo íntimo familiar se hicieron presentes: su hija Mercedes Sarrabayrouse, sus nietos Manuel y Lucía Celasco, y sus hermanos Carolina, Patricio y Federico Giménez Aubert.

La selecta lista de invitados, sesenta en total, incluyó a Ricardo Darín y su pareja, Florencia Bas, Gerard Confalonieri, Cristian Castro, Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola, Teté Coustarot y su pareja, Carlos Gaziglia, Humberto Tortonese, Marcela Tinayre, Nacho Viale, entre otros.

Según da cuenta, el diario “La Nación”, cerca de la medianoche, Palito Ortega subió al escenario para interpretar “La Felicidad” y otros temas de su reconocido repertorio. Luego la posta la tomó Cristian Castro. El cantante mexicano hizo lo propio con “Azul” y otros clásicos.

Proyectos pendientes

Antes del glamoroso evento, se anunció el retorno de Susana Giménez a la televisión argentina con una entrevista al presidente Javier Milei. La grabación estaba prevista para realizarse el 4 de febrero del 2024 en la Casa Rosada. Un día después, esta iba a ser transmitida por Telefé. Sin embargo, por problemas de salud de la artista, esta se postergó hasta nuevo aviso.

Cabe mencionar, que esta no es la primera vez que Susana entrevistará a un presidente de su país. Antes lo hizo con Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

La artista regresará a la televisión después de los “Especiales” de 2018, y de “Susana, invitada de honor” (2022), espacio de Paramount+. En 2023, estuvo al frente del reality “LOL: Last One Laughing Argentina”, junto a Grego Rossello.

Despedidas

Los 80 años también la encuentran cerrando etapas. El último sábado se despidió de las tablas con el montaje “La Piel de Judas” en Punta del Este. En medio de llantos y aplausos interminables, la artista le dijo adiós a una de sus más grandes pasiones que desarrolló durante más de cinco décadas.

“Hice demasiado teatro. Actué con grandes figuras (Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán, entre otros). En la época, además, en que se hacían dos funciones por día, todos los días. En la revista eran tres los sábados y tres los domingos. Estoy como cansada. Así que me retiro con un poco de nostalgia, pero también con relax, como diciendo, woow, ya está”, comentó al respecto en diálogo con “La Nación”.

Amistad eterna

Debido a su arraigada amistad con el fallecido director y actor argentino Osvaldo Cattone, quien radicó gran parte de su vida adulta en Perú, Susana tuvo un nexo bastante estrecho con nuestro país.

Los artistas se conocieron en las tablas en 1971. “Debutamos juntos en el teatro Astral, de Buenos Aires, en un espectáculo que se llamó ‘Las mariposas son libres’. En ese entonces, yo era un galán argentino y ella era una modelo…, nos llamaron y nos juntaron”, comentó Cattone en 2012, a propósito de la llegada de la artista al Perú, para participar en la inauguración de la fundación de Mario Testino. Recordó, además, que entre las tantas visitas incógnitas de su querida amiga a nuestro país, conocieron juntos la ciudadela inca Machu Picchu.

Séptimo arte

La diva argentina también alcanzó notoriedad en la pantalla grande. Filmó 34 películas. Hizo su primera aparición en el cine en 1968 y su mayor éxito fue “La Mary”, donde conoció al boxeador Carlos Monzón, con quien tuvo un corto, pero controvertido romance. Tras separarse del pugil, inició una relación amorosa con el actor, productor y director Ricardo Darín. La pareja se conoció en 1972, en el rodaje de la película “He nacido en la ribera”.

Y aunque destacó en otros escenarios, fue como presentadora de televisión, que consolidó su fama. Debutó como conductora en “Hola Susana” (1987), un ciclo emitido por ATC e inspirado en “Pronto Raffaella”. En 1992 su programa “Hola Susana, te estamos llamando”, emitido por Telefe en horario prime time, alcanzo éxito absoluto de audiencia. En 1996, a artista entró en el libro Guinnes por haber recibido más de 20 millones de cartas en su programa. También fue galardonada con el Martín Fierro de Oro.

El living de entrevistas de Susana se convirtió en el espacio más popular de las estrellas. Se confesaron con ella: Diego Maradona, Gabriela Sabatini, Charly García, Julio Iglesias, Verónica Castro, Wanda Nara, Xuxa, Justin Bieber, entre otros.

En entrevista con La Nación, Susana reconoce que le asusta cumplir 80 años. Dice sentirse de 40 porque mantiene la energía de esa edad. “Y como me decían las Legrand: ‘si no cumplís es porque estás muerto, así que es mejor cumplir’”, subraya.