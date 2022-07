Yahaira Plasencia: Excongresista niega que él sea el responsable de que ‘Pancho’ Rodríguez no pueda volver al Perú

Hace unas semanas, el modelo ‘Pancho’ Rodríguez dejó entrever que él está impedido de regresar al Perú por la intervención de un político, quien habría tenido algún romance con la cantante Yahaira Plasencia.

Ante esta revelación, algunos medios de comunicación lanzaron nombres de políticos que podrían estar involucrados en este caso, como el del excongresista Paul García.

Al ser mencionado, García se presentó en el programa “Amor y Fuego” de Willax TV y negó haber tenido alguna relación con Plasencia, pero sí recalcó que se la cruzó en eventos.

“No he tenido una relación con ella, pero no tendría nada de malo. (...) No sé cuántas veces, pero sí la he visto. Me la han presentado, me la he cruzado”, sostuvo.

El político también negó que haya movido sus influencias para que el exintegrante de “Esto es guerra” regrese al país. “Esas afirmaciones son difamaciones. Incluso, daña la función del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores y más cosas”, indicó.